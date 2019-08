GIBILTERRA - È ancora lî ferma davanti a Gibilterra, ma ha cambiato posizione. E fervono manovre e preparativi per salpare.

La "petroliera della discordia" tra Iran, Stati Uniti, Regno Unito e Gibilterra è pronta a partire. Già domenica o, al più tardi, lunedi.

Intanto, le hanno cambiato nome. Non più "Grace 1", ma "Adrian Darya" (e non più battente bandiera di Panama, ma non si sa ancora di quale altro paese).

Mistero sempre più fitto.

La petroliera fu sequestrata il 4 luglio scorso a Gibilterra, perché sospettata di violare le sanzioni contro la Siria, portandovi oltre due milioni di barili di petrolio.

Botta e risposta Usa-Iran

Alla petroliera iraniana sono stati rimossi il vecchio nome "Grace 1" e la bandiera panamense. REUTERS/Jon Nazca

È l'ultimo capitolo della saga della nave iraniana che Gibilterra ha da poco dissequestrato, dopo aver appurato che il suo carico non andrà in Siria.

Decisione invisa agli Stati Uniti che, nel pieno del loro braccio di ferro con Teheran. non vogliono assolutamente che la nave salpi.

Tanto che da Washington, venerdi, la Corte Federale degli Stati Uniti ha emesso un contrordine: sequestro della nave e di tutto il carico: 2,1 milioni di barili di greggio e 995.000 dollari in contanti.

Ma l'Iran fa spallucce: è arrivato il nuovo equipaggio, composto da indiani e ucraini (assunti dai gestori indiani della nave iraniana), e la "petroliera della discordia" è pronta per uscire di scena.

E magari ricomparire, non si sa ancora bene dove.

Poi verrà liberata la "Stena Impero"?

Rimane all'orizzonte il braccio di ferro tra Londra e Teheran, dopo che l'Iran ha sequestrato una petroliera battente bandiera britannica - la "Stena Impero" - nello Stretto di Hormuz come apparente (evidente?) rappresaglia.

Sono 23 i membri dell'equipaggio della petroliera britannica. Diciotto, incluso il capitano, sono di nazionalità indiana e cinque sono filippini, lettoni o russi.

Di proprietà di un armatore svedese, la "Stena Impero", battente bandiera britannica, è stata sequestrata lo scorso 21 luglio.

La liberazione della petroliera iraniana da Gibilterra (territorio di Sua Maestà) potrebbe favorire presto la liberazione della "Stena Impero".

La "Stena Impero" nel porto di Bandar Abbas, in Iran. Prima del sequestro avvenuto il 21 luglio 2019. Mizan News Agency/WANA Handout via REUTERS

