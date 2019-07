Francia 2019: l'Olanda batte la Svezia (1-0), in finale contro gli Usa

LIONE (FRANCIA) - Decide un gol di Jackie Groenen, 24 enne centrocampista olandese del FFC Frankfurt (ma dopo il Mondiale si trasferirà al Manchester United), al 99'.

Un episodio, un bel tiro secco, che permette all'Olanda di spezzare l'equilibro e di conquistare la finale della Coppa del Mondo 2019.

Un solo errore, fatale distrazione, per la difesa svedese. Svezia battuta per 1-0.

Una grande soddisfazione per Jackie Groenen, sportiva a tutto tondo. Fino a qualche anno fa ha praticato anche il judo, vincendo nel 2010 una medaglia di bronzo agli Europei giovanili. Poi ha prevalso la sua passione per il calcio per Johan Cruijff...

Jackie Groenen scocca il tiro della vittoria. REUTERS/Lucy Nicholson

Non succede granchè nei primi 90 minuti: complessivamente meglio la Svezia, un po' sottotono l'Olanda, che esce dal guscio solo nel finale dei tempi regolamentari grazie all'ingresso di Shanice Van de Sanden, che vivacizza la manovra delle orange.

Poi si va ai supplementari, dove decide il gol di Groenen.

Duello tra Lina Hurtig e Shanice Van de Sanden. Diritti d'autore: REUTERS/Bernadett Szabo

Prima finale olandese

Per l'Olanda è la prima finale dei Mondiali della storia. Le olandesi della commissaria tecnica Sarina Wiegman provano cosi a conquistare l'accoppiata Europei (vinti in casa nel 2017)-Mondiali.

Chissà...

Anche se le prossime avversarie, le americane, partono favorite.

Sarà comunque la sfida tra campionesse del Mondo e campionesse d'Europa in carica...

Contrasto aereo tra Elin Rubensson e Danielle van de Donk. REUTERS/Benoit Tessier

Svezia senza bis

Per le svedesi, niente seconda finale dei Mondiali femminili, dopo quella conquistata 16 anni fa, a Usa2003: in finale, la Svezia perse dalla Germania.

Caroline Seger discute con l'arbitro Marie-Soleil Beaudoin. REUTERS/Benoit Tessier

Finalissima e finalina

Finale terzo e quarto posto sabato pomeriggio (ore 17) a Nizza tra Inghilterra e Svezia.

Finalissima della Coppa del Mondo domenica pomeriggio (ore 17) a Lione tra Usa e Olanda.