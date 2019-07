Bruxelles, verso un accordo sulle nomine Ue

Altro giro altra corsa. Dopo due giorni di fumata nera i leader europei ritentano i negoziati per assegnare i posti chiave delle istituzioni europee: Presidente della Commissione europea e dell'Europarlamento, rappresentante della politica estera UE e Presidente del Consiglio europeo.

Lo stallo di lunedì si era verificato soprattutto sulla figura di Frans Timmermans, il candidato di punta dei socialisti europei, inviso ai paesi dei blocco di Visegrad per il suo pugno duro sullo stato di diritto.

Eppure Timmermans rappresenterebbe un candidato ideale per l’Italia, in quanto sostenitore delle misure anti-austerità. La sua formazione italiana inoltre lo rende più vicino a Roma di molti altri nomi in circolazione.

Il capo del governo italiano Conte ha ribadito di non essere contrario alla persona di Timmermans ma di opporsi al metodo utilizzato per proporlo, ossia il pacchetto di nomi presentato da Merkel, Sanchez e Macron in occasione del G20 a Osaka.

La corsa ai vertici delle istituzioni europee per l’Italia si intreccia inevitabilmente con la questione della procedura di infrazione che pesa come una spada di Damocle sul governo.

REUTERS/Francois Lenoir

Fonti governative affermano che il presidente del Consiglio ha intrattenuto un lungo colloquio con Angela Merkel e che si è confrontato anche con i leader di Austria, Ungheria, Gran Bretagna, Croazia e Bulgaria.

Roma tenta di giocare le sue carte e il suo peso in questo summit per evitare il peggio. Ad appoggiare Conte nel suo mandato negoziale si aggiunge anche l’appello del presidente della Repubblica Mattarella che lunedì in Austria ha affermato che il disavanzo di bilancio in Italia è passato dal 2,4 al 2,1 tra il 2017 e il 2018 e che i conti italiani sono saldi.

In arrivo al Summit il presidente del Consiglio ha inoltre indicato che gradirebbe avere una donna alla guida della Commissione europea.

Ciò apre la prospettiva ai nomi di Ursula Von Der Leyer, ministro della difesa tedesco, che secondo indiscrezioni incontrerebbe il favore anche dei paesi di Visegrad, e anche di Kristalina Georgieva, direttrice generale della banca mondiale: donna, dell’Est e appartenente al gruppo dei popolari. In pratica un profilo che riempie tutte le caselle.

Tra gli altri nomi in ballo nei negoziati quello di Christine Lagarde (a capo del fondo monetario internazionale) come presidente della Banca Centrale Europea e dello spagnolo Joseph Borrel come alto rappresentante della politica estera, ruolo attualmente ricoperto da Federica Mogherini. Altro nome è quello di Charles Michel, premier Belga, come presidente del Consiglio europeo.

Ma riusciranno questi nomi a convincere l’asse franco-tedesco e soprattutto rappresentano delle sponde su cui l'Italia può contare?

Le carte sembrano rimescolarsi di continuo in queste ore. I negoziati vanno avanti a colpi di nomi, senza alcuna certezza su se e quando arriverà una fumata bianca.