La Germania riduce l'export di armi leggere

La Germania rivede le linee guida per l'export delle armi vietando la vendita di armi leggere verso paesi extraeuropei.

L'ispirazione verrebbe dalla SPD

Il notista politico tedesco Tim Braune ha spiegato in un tweet che il governo federale concorda sui principi politici più restrittivi per le esportazioni di armi. Quelle di piccolo calibro sarà impossibile venderle a paesi terzi come richiesto dalla SPD.

I dati sull'export di armi da parte della Germania

Secondo il rapporto sull'esportazione di equipaggiamenti militari del governo federale, nel 2017 sono state concesse all'Arabia Saudita, India e Israele la maggior parte delle licenze per la vendita di armi leggere in paesi terzi. In tutto l'export di armi tedesche nel 2017 è stato di 15 milioni di euro.