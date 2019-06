New York: sul filo a 400 metri di altezza

Un cavo fissato tra due grattacieli a 400 metri di altezza. A Time Square, l'eccezionale impresa dei fratelli funanboli Wallenda, ha tenuto col naso in su e il fiato sospeso una folla di newyorkesi per una buona mezz'ora . Tanto il tempo che ci è voluto a Nik e Lijana per percorrere i 500 metri che, in linea d'aria, separano il tetto della Times Tower, da quello del Renaissence Hotel, nel cuore della città. Un cavo condiviso, con tanto di incontro a metà strada e manovra di scavalcamento: si sono vissuti attimi di tensione quando Nik ha dovuto sganciare le imbragature della sorella per riuscire a superarla.

Un grande ritorno per Lijana, reduce nel 2017 da un grave incidente mentre tentava un numero acrobatico.