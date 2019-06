Zidane pesca in Francia: Mendy è del Real Madrid

MADRID (SPAGNA) - Per i suoi nuovi "Galacticos", Zinédine Zidane pesca in Francia: e per 48 milioni di euro (più 5 di bonus) si porta al Real Madrid il difensore francese Ferland Mendy, 24 anni, proveniente dall'Olympique Lyonnais.

Un centinaio di tifosi dei "blancos" lo hanno atteso allo Stadio Santiago Bernabeu, per accogliere il laterale sinistro.

Il francese ha subito fatto ammissione di umiltà: "Entro qui in punta di piedi, per la porta di servizio"; a dichiarato Mendy. "Quando mi hanno detto che il Real Madrid, il più grande club del mondo, era interessato a me, non ci potevo credere. Adesso è tutto vero, comincio finalmente a realizzare il mio sogno".

"Per me è un onore essere stato scelto da Zidane, è sempre stato il mio idolo". Ferland Mendy difensore Real Madrid

Florentino Perez si coccola Ferland Mendy. REUTERS/Sergio Perez

Ferland Mendy, con il Real Madrid, ha firmato un contratto per sei stagioni, fino al 2025.

Almeno inizialmente dovrebbe essere la riserva del brasiliano Marcelo.

Il Presidente del Real Madrid, Florentino Pérez ha voluto ringraziare l'Olympique Lyonnais per gli eccellenti rapporti, che hanno permesso la concretizzazione del trasferimento.

Anche per il Lione, sicuramente una notevole operazione d'uscita in plusvalenza: ora il club del Presidente Aulas potrà utilizzare i 48 milioni ricevuti per rinforzare la squadra, affidata in campo a Sylvinho e dietro la scrivania a Juninho.