Unhcr: nel 2018 nuovo record di sfollati, oltre 70 milioni

70 milioni e 800 mila sfollati, per la metà bambini, fuggiti da guerra e persecuzioni. 2018 annus horribilis, secondo l'ultimo rapporto del'Unhcr, l'agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati. che registra per la prima volta dalla sua nascita, 70 anni fa, un picco cosi alto. Le persone sradicate dalle proprie case sono 2, milioni 3oo mila in piu' dell'anno scorso, i profughi sono 30 milioni, uno su 5 è palestinese, 3 milioni e mezzo i richiedenti asilo e 3 milioni gli sfollati interni.

Bambini siriani rifugiati vestiti a festa per la fine del ramadan Sidon, Lebanon June 4, 2019. REUTERS/Ali Hashisho

"Dati che vanno, ancora una volta, nella direzione sbagliata" per l' Alto Rappresentante per i Rifugiati Filippo Grandi che sottolinea come la vera crisi, nonostante l'opinione diffusa in Occidente, riguardi soprattutto i paesi in via di sviluppo perchè sono loro che accolgono la stragrande maggioranza dei profughi. E c'è di piu': nel calcolo manca una grossa parte dei 4 milioni di venezuelani fuggiti a partire dal 2015 e che entro la fine dell'anno potrebbero diventare 5 milioni.

Bambino palestinese rifugiato gioca per strada nel campo profughi palestinese di Al-Baqaa, vicino Amman Jordan, June 13, 2019. REUTERS/Muhammad Hamed

Bambini migranti centro americani aspettano con le famiglie di fronte allla Commissione Messicana per i rifugiati Tapachula, Mexico, June 14, 2019. REUTERS/Jose Cabezas