Perde il bus e si schianta con l'auto del padre prima della maturità... ma lo salva la polizia

Schiantarsi con la macchina del padre poco prima dell'esame e non arrivare in tempo: il classico incubo di ogni maturando stava per prendere forma ieri, in Francia, ma il finale è stato lieto grazie all'intervento della polizia.

Siamo ad Albí, nei pressi di Tolosa, nel sud del Paese. L'autobus che doveva portare il giovane Loïc all'esame del Baccalauréat, ieri, non è mai passato. Preoccupato, 18enne francese ha preso la macchina del padre ma, quasi arrivato a scuola, ha perso il controllo del mezzo, finendo in panne. La polizia nazionale è venuta in soccorso dello studente e l'ha scortato fino all'istituto, dove è giunto con appena due minuti d'anticipo ed ha potuto sostenere la prova.

A raccontare la storia dell'inusuale operazione di soccorso stradale è stato proprio il corpo di polizia in un thread sul suo account Twitter.

La cronaca a lieto fine

1 - Il giovane Loïc, 18 anni, deve prendere parte all'esame di Storia del Bac (diploma di scuola superiore) presso l'istituto Rascol di Albí alle 13:30 pm. Purtroppo, l'autobus da Cordes ad Albí quel giorno non passa. In ansia, chiede in prestito la macchina al padre.

2 - Stressato dal ritardo, a pochi chilometri dalla sua destinazione Loïc perde il controllo della macchina, passa un cambio di direzione sulla strada di Mascrabières, si schianta contro una barriera di contenimento e finisce in mezzo alla corsia di destra.

3 - Inviati sul luogo dell'incidente, i poliziotti della stazione di polizia di Albí constatano che Loïc è illeso. Dopo essersi assicurati che fosse anche sobrio, guardano l'orologio: è l'una e venti, l'esame inizia in appena 10 minuti.

4 - Il brigadiere Christophe V., capo della pattuglia, dice a Loïc: "Salta su!". A bordo del veicolo della polizia, Loïc viene scortato fino alla scuola mentre gli altri poliziotti rimangono sul posto per risolvere l'incidente della macchina paterna.

5 - Sono le 13:28, Loïc arriva all'istituto con due minuti d'anticipo davanti allo sguardo stupito dei suoi compagni.

Chissà in che condizioni psicologiche sarà arrivato il povero studente... La polizia gli ha augurato buona fortuna, ne avrà avuta bisogno. In Francia, le prove del Bac si svolgono dal 17 al 24 giugno. In Italia, la prima prova della maturità 2019 si terrà in contemporanea in tutte le scuole il 19 giugno.