L'aggressore, che avrebbe fatto irruzione nella scuola al grido di Allah Akbar, è stato arrestato dalla polizia

Venerdì mattina un uomo armato di coltello ha ucciso un'insegnante e ferito gravemente altre due persone in un liceo di Arras, nel nord della Francia. Secondo le prime informazioni acquisite dalle forze dell'ordine verso le 11 l'aggressore ha fatto irruzione nella scuola al grido di Allah Akbar accoltellando diverse persone in circostanze ancora non accertate. Il ministro dell'Interno Darmanin ha riferito su X che l'autore dell'attacco è stato arrestato.