Apollo 11: 50 anni dopo

50 anni dopo lo sbarco sulla luna, il Salone Aeronautico di Le Bourget alle porte di Parigi ricorda l’Apollo 11. Alcuni astronauti di altri missioni, ospitati nello stand americano, hanno ricordato quel giorno emozionante che ha segnato una svolta nell’esplorazione spaziale.

"Quello è stato il momento più emozionante della mia vita, ha fatto notare Charles Duke, che era sull’Apollo 16, tre anni dopo. E’ stata un'esperienza incredibile, Non abbiamo mai perso l'entusiasmo e l'euforia di aver essere stati i primi ad essere stati sulla luna. Ci siamo rimasti per quasi 72 ore, abbiamo effettuato tre escursioni nel corso della misisone, la seconda uscita abbiamo portato anche un macchinario per esplorare meglio il suolo.”

Intato Michael Collins, uno dei tre membri dell’Apollo 11, ha pubblicato una foto della NASA inedita. Dice di averla scoperta per caso in una scatola. Fu scattata nel 1969 e mostra il trio, vestito con un completo equipaggiamento da astronauta, in piedi accanto a un puntello di luna insieme ai colleghi Aldrin e Armstrong.