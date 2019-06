Le favolose rosse a Siena

Non poteva che essere la città del Palio a celebrare il mito del cavallino rampante per il primo raduno Ferrari a Siena.

Un canto da 1000 cavalli

Le rosse, non più solo rosse, sono andate in vetrina col canto dei loro potenti motori che hanno ragalato ai fan l'emozione di un giro nelle colline senesi prima della parata conclusiva nella Conchiglia della mitica piazza del Campo. Certo col loro costo che va dai 240 mila euro a circa di un milione di euro le Ferrari da Turismo sono un sogno per pochi.

I manufatti da Gran Premio

L’evento senese fa parte della strategia di coniugare l’immagine della città alle eccellenze italiane. Esposta anche la Show Car Ferrari: un’autentica macchina da Formula 1 con la quale il pubblico ha provato la simulazione di un Pit Stop da Gran Premio.