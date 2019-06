Trentesimo atto di protesta in Francia: nuovo record minimo di partecipazione

Solo 3.700 manifestanti sono scesi in piazza in tutta la Francia per Il 30mo sabato di protesta dei gilet gialli contro Macron, di cui 1.300 a Parigi e nelle banlieue. Nella capitale francese il corteo si è svolto in periferia, a Saint-Denis, al grido di “Gilet gialli in banlieue, atto primo”, ma i partecipanti non erano più di un migliaio.

Si tratta di un nuovo record minimo per la mobilitazione del movimento rispetto ai primi sabati di protesta, abbassatosi già la scorsa settimana (oltre 9000).

E' a Montpellier, invece, a Place de la Comédie, dove i gilet gialli erano 2000, che si sono registrati violenti scontri con le forze dell'ordine non appena il corteo si è mosso.