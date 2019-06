Commissariata Lourdes

Troppi affari terreni e poca cura delle anime al santuario di Lourdes. Per questo Papa Francesco ha deciso di inviare un suo delegato per la cura dei pellegrini al santuario mariano di Lourdes, nella persona di monsignor Antoine Hérouard, vescovo ausiliare di Lilla.

Ufficialmente non si parla certo di commissariamento del celebre santuario delle apparizioni mariane, meta ogni anno di milioni di pellegrini, ma la decisione del Pontefice gli assomiglia molto.

Nell'invio di un delegato papale possono aver contato, da una parte, sia alcuni eccessi nel business legato alla cittadina mariana, dall'altra, il sensibile calo nel numero di pellegrini che si registra da qualche anno.

Il mandato del vescovo Hérouard, che non lascerà il suo incarico a Lilla, non è a tempo indeterminato e ciò significa che, nelle intenzioni, non si tratta di un incarico permanente ma a tempo.