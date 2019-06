A Rouen l'Armada della libertà dispiega le sue vele

"L'Armada della libertà", il più grande raduno di barche a vela del mondo, compie trent'anni. Nato nel 1989 e celebrato ogni 6 o 4 anni a Rouen, in Francia, l'evento attira appassionati ed esperti da tutto il mondo. Decine le barche a vela, mezzi militari e civili tra i piu' belli e moderni, si raduneranno per dieci giorni sulle rive della Senna. Milioni i visitatori che hanno la possibilità di ammirare esemplari unici.

"È importante che tutto quelo che fa parte del patrimonio nazionale possa essere visto" - dice una turista, come la nave da guerra francese Monge, 21.000 tonnellate, destinata all'osservazione di missili balistici o tattici. "È enorme, imponente, soprattutto il radar sul ponte, è gigantesco" sostiene un altro visitatore.

La visita alle navi è gratuita e durante l'evento non mancheranno attrazioni di ogni genere: dai fuochi d'artificio alla parata degli equipaggi con tanto di finale affidato alla pattuglia acrobatica dell'areonautica. Immancabile appuntamento per appassionati di vela e non solo.