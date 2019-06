LIVE La conferenza stampa di Donald Trump e Theresa May

Ad accoglierlo ha trovato un tappeto rosso: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è a Downing Street per un faccia a faccia con la premier britannica Theresa May. Fra i temi dell'incontro, allargato alle delegazioni, ci sono la Brexit, l'Iran e il caso Huawei-5G. Seguirà un incontro con i media, che potrete seguire in diretta a partire dalle 15.10. Dopo la conferenza stampa Trump e Melania torneranno a Winfield House, residenza dell'ambasciatore Usa, dove in serata rivedranno il principe Carlo e Camilla per un ricevimento e una cena.