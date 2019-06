Francia: condannato imam che aiutava i migranti ad attraversare la Manica

Tre anni di carcere, di cui uno con la condizionale. Questa è la condanna che il tribunale di Boulogne-sur-Mer, nel nord della Francia, ha comminato a un imam di una moschea di Rouen, per aver aiutato dei migranti ad attraversare la Manica in gommone, per raggiungere il Regno Unito. L'uomo, un iraniano di 37 anni, è un rifugiato politico oltralpe.

"Sono scioccata dalla sentenza che ritengo severa, in particolare viste le circostanze", dichiara il suo avvocato, Marie Alice Fasquelle-Leonetti. "Sua moglie ha partorito ieri, non parla francese e ora si trova da sola con tre figli. Da un punto di vista umano, ci saremmo aspettati un'altra sentenza. Il mio assisistito è cosciente dell'errore che ha commesso, ma potrebbe scontare la pena in un altro modo, non restando in prigione per così tanto tempo".

Dei gommoni e dei giubbotti di salvataggio sono stati sequestrati in casa dell'uomo e uno dei fedeli che frequenta la moschea è stato condannato a nove mesi di carcere.

Secondo le cifre comunicate dalla prefettura, tra ottobre e marzo ci sono stati 62 tentativi di attraversata della Manica, per un totale di circa 500 migranti che hanno rischiato la vita.