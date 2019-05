Elezioni europee, i mercati scommettono sulla stabilità

Il mancato exploit dei sovranisti a livello europeo rassicura i mercati, che scommettono sulla stabilità delle istituzioni e delle politiche economiche europee. E in Italia, non sembrano presagire alcuno scossone nel governo.

"Sui mercati finanziari prevale la stabilità - dice Robert Halver, responsabile delle ricerche di mercato alla Baader Bank - L'ala euroscettica non sarà così forte nell'Europarlamento e questo significa che le fazioni europeiste, quelle già presenti nella vecchia Europa, avranno un ruolo ancora più centrale. Quello che è chiaro è che ora i politici dovranno prendere in mano il futuro dell'Europa e dimostrare agli Stati Uniti e alla Cina che il vecchio continente può competere sul mercato globale".

Robert Halver, analista finanziario alla Baader Bank

Una tesi a cui sembra credere anche la borsa di Milano, la migliore in Europa in apertura e con il segno positivo per tutta la giornata, sulla spinta anche dei piani di fusione fra Fca e Renault. In attesa della prima, dura partita con l'Europa; quella della legge di bilancio.

