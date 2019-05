Argentina: Cristina Kirchner è tornata

L'ex presidente dell'Argentina Cristina Kirchner e il candidato alla presidenza Alberto Fernández hanno lanciato la loro campagna elettorale questo sabato, con un comizio alla periferia di Buenos Aires. La 66enne aveva annunciato nei giorni scorsi la propria candidatura come vicepresidente, alle elezioni, in programma il prossimo 27 ottobre.

"Quando ero al potere c'era lavoro, c'era educazione e futuro", ha dichiarato dal palco la Kirchner. "Mi chiedo ancora cosa sia successo, da dove sia venuto questo drammatico presente, che stiamo vivendo oggi".

*Faremo uscire dal tunnel gli argentini"

La Kirchner, che sta affrontando un processo per corruzione, non ha esitato, durante il suo discorso, a puntare il dito contro l'attuale presidente argentino, Mauricio Macri. Promettendo, insieme a Fernández, che qualora eletti, il loro obiettivo sarà quello di "ridurre la povertà", in un Paese in ginocchio a causa di una crisi economica. "Faremo uscire dal tunnel gli argentini", ha detto il candidato alla presidenza.