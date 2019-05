Argentina: al via il processo per corruzione contro l'ex Presidente Kirchner

Comincia a Buenos Aires il primo di vari processi a carico dell'ex Presidente, Cristina Kirchner, fresca di ricandidatura alle prossime elezioni presidenziali, in programma ad ottobre.

Accusata di coordinare un'associazione illecita che avrebbe fatto assegnare opere pubbliche in infrastrutture stradali per oltre 900 milioni di euro, a mezzo social, l'ex Capo di Stato si difende, additando l'attuale Governo "di persecuzione in piena campagna elettorale".

Il processo potrebbe durare almeno un anno, nel qual caso la sentenza arriverebbe quando la Kirchner potrebbe essere già investita di nuovo incarico pubblico, godendo di immunità parlamentare.