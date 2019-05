Elezioni europee: Slovacchia al voto

Zuzana Čaputová, che si insedierà il 15 giugno dopo essere stata eletta Presidente slovacca, si è recata alle urne questo sabato, per votare per il parlamento europeo. In Slovacchia, Lettonia e a Malta si vota infatti oggi, con la Repubblica Ceca, invece, al secondo giorno. E' infatti l'unico Paese dell'Unione europea che prevede l'apertura dei seggi per 48 ore.

In Slovacchia si votano 13 europarlamentari, ai quali se ne aggiungerà uno con l'uscita del Regno Unito. Il fronte liberal-progressista, che ha sostenuto la Čaputová durante le ultime presidenziali, spera di ripetersi anche a livello continentale, per lanciare un segnale di cambiamento nel cosiddetto blocco di Visegrad.