Partiti i satelliti Starlink da Cape Canaveral

Sono partiti i 60 satelliti Starlink da Cape Canaveral, Florida, dopo il rinvio del lancio avvenuto ben due volte. Starlink è una costellazione satellitare di nuova generazione progettata da Space X, per servizi internet a banda larga, affidabili e poco costosi, in grado di connettere anche le aree non ancora raggiunte da connessioni internet.

Il progetto per costruire e lanciare la costellazione ha iniziato a svilupparsi nel 2015 e nel 2018 sono stati lanciati i primi due prototipi. Prevede di schierare quasi 12.000 satelliti in tre fasce orbitali entro la metà del 2020, inizialmente posizionando circa 1.600 satelliti a 550 chilometri, poi 2.800 a 1.150 chilometri e infine 7.500 satelliti a 340 chilometri.

Il costo totale del progetto è stimato in circa 10 miliardi di dollari.