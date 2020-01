Internet planetario con i satelliti della rete Starlink

Il futuro e anche il presente risiedono nello spazio. 60 nuovi satelliti sono stati lanciati in orbita dal produttore aerospaziale americano SpaceX nell'ambito della rete Starlink. La volta celeste diventa così il cuore sempre più pulsante del progetto di connessione internet basato sul dispiegamento di una costellazione di diverse migliaia di satelliti per telecomunicazioni, posizionati in un'orbita terrestre bassa.

