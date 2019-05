Indonesia: caos dopo il voto, morti e feriti a Giacarta

Sei morti, oltre 200 feriti e decine di arresti. In Indonesia nella capitale Giacarta, violente proteste sono seguite all'annuncio della commissione elettorale che il presidente uscente Joko Widodo ha vinto le elezioni di aprile ed è stato confermato capo di Stato con oltre la metà dei voti 55, 5 % contro il 44, 5 ottenuto dalla sfidante Prabowo Subianto, ex generale.

Le forze dell'ordine hanno usato idranti e lacrimogeni contro i manifestanti che si sono radunati numerosi, provenendo da diverse parti dell'isola.

La polizia viene accusata di aver usato armi da fuoco vere per reprimere il dissenso ma le forze dell'ordine negano e dicono il contrario: che i manifestanti erano armati.

Il presidente Widodo ha detto che non verrà tollerata nessuna interferenza al processo democratico. Più volte in passato Prabowo, ex genero del dittatore Suharto e sostenuto da formazioni politiche islamiste, era stato in grado di mobilitare numerosi manifestanti in un Paese in cui la religione conta sempre di più.

Negli anni passati a Widodo, musulmano, sostenuto dall'islam moderato e dalle minoranze religiose, era stato contestato di andare contro l'ortodossia degli ulema. Che nel Paese ha sempre pi`u seguaci.