Indonesia: violenti scontri a Jakarta

Ci sarebbero almeno 6 morti e 200 feriti negli scontri scoppiati nella tarda serata di martedi, a Jakarta, in seguito alla riconferma di Joko Widodo alla presidenza del Paese. Il ministro della Sicurezza indonesiano ha annunciato che, in via preventiva, i social media saranno bloccati in alcune zone di Giacarta per le proteste ancora in corso.

Una folla di sostenitori dello sconfitto Prabwo Subianto ha dato fuoco con bombe molotov a un dormitorio della polizia e ad alcune auto, prima di ingaggiare scontri con la polizia che ha risposto con il lancio di lacrimogeni.

Nonostante la polizia neghi i manifestanti accusano gli agenti, mostrando le prove ai fotografi, di aver usato proiettili veri.

Un manifestante mostra i proiettili durante gli socntri a Jakarta 22/05/2019 Antara Foto/M Risyal Hidayat/ via REUTERS credits INDONESIA OUT.

Prabowo, che ha condotto una campagna elettorale incentrata sul nazionalismo, aveva denunciato brogli fin dalla pubblicazione dei risultati parziali. La stessa cosa aveva fatto dopo le elezioni del 2014, ma gli osservatori internazinoali hanno definito regolari entrambe le consultazioni.