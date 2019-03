Tennis: Thiem batte Federer e si aggiudica il torneo di Indian Wells

"Sembra irreale quello che è successo": poche parole, quelle spese da Dominic Thiem, per commentare la vittoria su king Roger, il giocatore che più a lungo ha ipotecato la vetta del ranking mondiale ATP, l'uomo che sull'erba non ha conosciuto rivali, il mito capace di fare suo il maggior numero di tornei del Grande Slam.

L'elenco delle prodezze sarebbe ancora lungo e, sottolineare le imprese di Federer, è utile a dare ancor più valore alla vittoria di Thiem, che si è aggiudicato il torneo di Indian Wells battendo lo svizzero in finale per 3-6, 6-3, 7-5.

Roger Federer

Avvio di match in salita, con il primo set conquistato da Federer; poi l'austriaco è riuscito a ribaltare il risultato, negando all'avversario un sesto titolo da record.

La partita è durata due ore e si è conclusa con il dritto di Federer che non passa la rete. Il 36enne campione svizzero, in finale per il terzo anno consecutivo, era dato per favorito. Di recente, Federer ha vinto il suo 100° titolo in carriera a Dubai. Thiem aveva invece perso nelle precedenti due finali di ATP Masters 1000.

Per le donne la grande sorpresa è Bianca Andreescu che, all'età di 18 anni, ha vinto domenica il primo titolo significativo della sua carriera appena iniziata.

Bianca Andreescu

Ad incrociare le racchette con la canadese è stata Angelique Kerber, che ha ceduto in una finale emozionante chiusa sul 6-4, 3-6, 6-4.

Una vittoria che apre scenari luminosi per Andreescu, che fa un balzo sino al 24esimo posto della classifica mondiale.