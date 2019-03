Nuova Zelanda: attacco alle moschee, 40 morti

È un giorno di assedio per la città di Christchurch in Nuova Zelanda dove almeno un uomo armato a pochi minuti di distanza ha fatto irruzione e aperto il fuoco in due moschee uccidendo un numero imprecisato di persone, almeno 20 secondo testimoni, forse anche 30.

Il primo attacco alla moschea di Al Noor, pieno centro cittadino, il secondo, pochi minuti dopo, nella moschea del sobborgo di Linwood.

Nel primo attacco un uomo con una giacca militare, occhiali e armi automatiche è entrato nella moschea, nella sala degli uomini, e ha sparato. Poi si è diretto verso la zona di preghiera delle donne per rivolgere le armi contro di loro. Testimoni raccontano che a un certo punto sarebbe tornato indietro alla vettura per cambiare le armi poi è rientrato nella moschea per finire i vivi.

Una serie di autobomba, poi, sono state disinnescate nella città di Christchurch. Al momento tre uomini e una donna sono in stato di fermo ma i fatti sono in evoluzione.

"È il nostro giorno più buio", ha detto la prima ministra Jacinda Ardern invitanto tutta la popolazione a restare in casa.

L'attentatore ha trasmesso l'attacco live su social network, si tratta di un suprematista bianco australiano. È stato diffuso anche un comunicato scritto con contenuti di estrema destra e contro i musulmani.

L'informazione, trapelata fin dalle prime ore dopo la tragedia, è stata confermata dal primo ministro australiano Scott Morrison che ha aggiunto: "Condanniamo con fermezza l'attacco perpetrato da un violento terrorista, un estremista di destra".

I musulmani a Christchurch sono circa l'1 % della popolazione, in larga misura rifugiati del Bangladesh.