Acquacoltura, una risorsa per il pianeta

La popolazione del nostro pianeta sta aumentano di anno in anno. In soli tre decenni, ci sarà bisogno di maggior cibo, circa il 70% in più rispetto ad oggi. Si potrà nutrire il mondo con il pesce d'allevamento? E quale sapore avrebbe?

Cè chi sostiene che il pesce selvatico abbia un sapore migliore di quello allevato. Vero o falso? Diversi chef non la pensano così. Alle Isole Canarie alcuni dei migliori ristoranti servono come prelibatezza il pesce di allevamento locale. Nelson Pérez è noto a Gran Canaria per i suoi piatti creativi a base di pesce: "Ho cucinato pesce d'allevamento per 25 anni. In passato, i pesci provenienti dagli allevamenti avevano tutti lo stesso sapore, sia che si trattasse di branzino o di orata. Avevano tutti lo stesso sapore e un forte odore di olio di pesce. Ma ora non è più così perché ogni tipo di pesce ha il suo giusto sapore."

Pesce d'allevamento o pesce di mare?

Nel ristorante "Nelson" tutti i piatti, dagli antipasti ai primi, sono fatti con branzino allevato nella una fattoria di pesce Aquanaria. Questo pioniere dell'acquacoltura spagnola ha migliorato i suoi metodi durante gli ultimi 40 anni, con l'obiettivo di produrre pesce perfetto per i ristoranti stellati o comunque molto quotati. Ecco perché Gustavo Larrazabal, Direttore Generale di Aquanaria, sostiene che puntando sui migliori chef si potrà cambiare la percezione del resto delle persone che al giorno d’oggi ritengono ancora che il pesce colto non sia gustoso come invece è.

I contenitori per i pesci sono situati lontano dalla costa grazie ad un metodo innovativo che li protegge anche dalle tempeste. Qui, nelle correnti atlantiche, l'acqua è sempre pulita e questo non fa che migliorare il gusto e l’aspetto del pesce stesso. "Normalmente il tempo è piuttosto variabile qui, ci sono molte correnti, correnti anche forti, ci sono molte onde", ci spiega Pedro Sánchez, Direttore Commerciale di Aquanaria. "Ciò significa che abbiamo bisogno di mantenere tutte le strutture al proprio posto, ci sono diversi sistemi di ormeggio molto sofisticati, tutto è connesso, quindi possiamo davvero essere sicuri che, indipendentemente da quanto sia potente una tempesta, tutto sia ancora al proprio posto.”

Tutta la produzione viene rigorosamente controllata: obiettivo rispettare gli standard europei in termini di salute dei pesci ma anche in termini di sicurezza alimentare, qualità dell'acqua e protezione ambientale.

In tutta l'Unione europea, le PMI dell'acquacoltura danno lavoro a circa 80 mila persone, creando posti di lavoro in aree dove ci sono davvero poche opportunità. E così il settore sta crescendo lentamente, con un forte potenziale. Finora i due-terzi dei frutti di mare consumati in Europa vengono importati. Ma l'acquacoltura può fornire un'alternativa sostenibile. "Non c’è nessuna interferenza con l’ecosistema. Non possiamo pescare più del consentito. In pratica alleviamo i nostri pesci qui quando sono ancora piccoli, li facciamo crescere e poi li peschiamo. È un ciclo chiuso, non stiamo davvero esagerando nella pesca e nel forzare la natura", prosegue Sánchez.

UE: verso un'acquacoltura sostenibile e competitiva

L'acquacoltura potrebbe diventare davvero vitale, garantendo abbastanza cibo per tutti. Al momento stiamo utilizzando le nostre risorse marine che sono al limite e metodi di pesca sono fermi agli anni ‘80. Al contrario, la produzione dell'acquacoltura è in costante aumento da anni e gli allevamenti ittici, come questo, potrebbero aiutare a soddisfare le richieste della nostra popolazione in crescita.

Gli impatti ambientali dell'acquacoltura attraverso ricerca e innovazione sono parzialmente finanziati dall'UE. Nei Paesi Bassi troviamo un allevamento, "Kingfish Zeeland", che utilizza acqua di mare pulita attraverso un sistema di ricircolo molto all'avanguardia. Utilizza energia rinnovabile, mangime biologico e zero antibiotici. Ohad Maiman, AD di Kingfish Zeeland ci racconta che è un modo costoso per allevare il pesce. "Abbiamo dovuto trovare il prodotto migliore in cui poterlo far crescere. Abbiamo scelto il kingfish dalla coda gialla, uno dei pesci più costosi sul mercato. Dal punto di vista della domanda-offerta, è molto gettonato in Europa ed è un pesce importato esclusivamente da Giappone e Australia. Noi siamo stati in grado di allevare un prodotto di alta qualità, fondamentale per noi, investendo e puntando sulla tecnologia e sull'impianto di produzione.”

Il pesce d’allevamento? È nutriente come quello di mare

La domanda è in forte crescita. Molti ristoranti sono pronti a sostituire le specie selvatiche o pesce importato e surgelato con pesce locale, fresco e sostenibile. Un prodotto che ora può essere fornito dall'acquacoltura europea. "Ha un sapore molto fresco, la sua consistenza è un mix tra il tonno e la spigola. Un sapore molto molto buono... Lo possiamo arrostire, friggere o anche grigliare. Lo serviamo anche crudo. Di fatto è un pesce molto versatile che si può usare per mille piatti e mille ricette", ci fa notare Mart Scherp, Chef presso il Ristorante Scherp.