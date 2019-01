Clima: il 2018 è stato il quarto anno più caldo mai registrato, in aumento le emissioni di CO2

L'Europa ha registrato temperature annue inferiori di 0,1°C a quelle dei due anni più caldi, il 2014 e il 2015.

Inoltre, come avevano anticipato gli esperti, Copernicus ha confermato che le emissioni di CO2, una delle chiavi dell'effetto serra e del riscaldamento globale, hanno continuato ad aumentare.

"Eventi climatici drammatici come l'estate calda e secca in gran parte dell'Europa o l'aumento della temperatura nelle regioni artiche sono segnali allarmanti per tutti noi - ha detto Jean-Noël Thépaut, capo del Climate Change Service di Copernicus. Solo unendo i nostri sforzi possiamo fare la differenza e preservare il nostro pianeta per le generazioni future".

Aumento delle temperature rispetto all'era preindustriale secondo varie agenzie internazionali: i dati coincidono Copernicus Climate Change Service, ECMWF, Commissione europea

Qualche settimana fa il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico ha lanciato un monito, sostenendo che è essenziale mantenere l'aumento globale delle temperature al di sotto di 1,5ºC rispetto a livelli dell'era preindustriale.