Kei Nishikoriinizia al meglio il 2019, tornando al trionfo nel circuito ATP. Il 29enne giapponese vince il torneo sui campi in cemento del Queensland Tennis Centre di Brisbane, Australia, battendo in finale il russo Daniil Medvedev.

Il nipponico - testa di serie numero 2 - si impone in tre parziali, in poco più di due ore di gioco. 6-4 3-6 6-2 il risultato conclusivo, che consegna a Nishikori il 12esimo successo in carriera, il primo dal lontano 14 febbraio 2016.