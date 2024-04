Sydney: attacco in un centro commerciale, morti e feriti

Di Euronews

Panico in un centro commerciale nella città australiana. Almeno sei persone sono morte. L'aggressore sarebbe stato ucciso dalla polizia

PUBBLICITÀ

Almeno sei persone sono morte in un attacco in un centro commerciale Westfield di Bondi Junction, a Sydney in Australia. Ci sarebbero diversi feriti, tra cui un bambino di nove mesi.

Il centro commerciale è stato chiuso e la polizia ha invitato le persone a evitare la zona. Le autorità hanno fatto sapere di aver ucciso un uomo, non è ancora chiaro se si tratti dell'aggressore. L'aggressore sarebbe tra i sei morti comunicati e avrebbe agito colpendo con un coltello le vittime.

La polizia ha escluso il coinvolgimento di altre persone nell'attacco. Non è stato ancora dichiarato il movente.