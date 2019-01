Gilet gialli: atto VIII. Lacrimogeni contro i manifestanti in diverse città

I gilet gialli tornano in piazza per l'ottava volta nel primo sabato del 2019. Non contenti delle concessioni di Macron e del dibattito che si aprirà a metà gennaio in parlamento per nuove riforme, protestano ancora.

Cosa vogliono? Ad ascoltare i cori delle manifestazioni chiedono la testa del presidente della Repubblica colpevole di aver fatto troppo poco per le fasce più deboli. Alla pancia della piazza una riforma introdotta da Macron non è proprio andata giù: l'abolizione della tassa sulla richezza, tolta per chi investe i capitali e lasciata solo sulle rendite patrimoniali.

A Parigi si marcia verso il parlamento e poi c'è il consueto raggruppamento sugli Champs-Elysées, proprio dove mercoledì sera è stato fermato Eric Drouet, uno dei leader del movimento, per una manifestazione non autorizzata. Al momento nella Capitale si sono raggruppate 1500 persone.

Ma si manifesta anche a Lione, Grenoble, Rouen e in altre città. Secondo i media locali la polizia ha usato lacrimogeni a Beauvais, a nord di Parigi, dove si trova uno degli aeroporti della regione usato dalle compagnie low cost. I poliziotti avrebbero usato il gas per impedire al corteo di raggiungere il centro della città. Lacrimogeni anche a Montpellier, mentre a Saint-Malo la polizia ha fatto sgomberare i dimostranti che impedivano l'accesso al porto, fermando due persone.