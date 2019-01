Fumata nera negli Usa: nessun accordo, continua il blocco

Questo mercoledi Trump ha incontrato i leader del Congresso nella Situation Room della Casa Bianca, ma nessun passo avanti è stato fatto, perché Trump non vuole mollare nella sua richiesta di 5 miliardi di dollari per la costruzione del muro con il Messico. Per cui continua lo shutdown negli Stati Uniti, arrivato al 13esimo giorno.

Chuck Schumer con Nancy Pelosi Reuters

"Abbiamo chiesto al Presidente di supportare le nostre proposte per terminare lo shutdown .- dice il senatore Chuck Schumer, leader della minoranza - Ho detto: Signor Presidente, mi dia un buon motivo per continuare lo shutdown mentre discutiamo sulla politica della sicurezza dei nostri confini. Non ha saputo darmi una risposta".

I democratici, che hanno ormai il controllo della Camera bassa del Congresso, hanno quindi provato a mediare, ma Trump è irremovibile.