Gli Usa sotto scacco matto dello shutdown

Il blocco amministrativo è scattato dopo il mancato accordo tra il presidente Donald Trump e l’opposizione democratica, riguardo ai finanziamenti richiesti dalla Casa Bianca per la costruzione del muro sul confine con il Messico (che inizialmente Trump dichiarò dovessero essere pagati dal Messico stesso). Il blocco è parziale, ma di fatto congela o limita gli stessi servizi essenziali, che in teoria, invece, non dovrebbero essere influenzati dal fermo, fino a quando democratici e repubblicani non troveranno un accordo riguardo al bilancio. Nell'era Obama, quando la sua amministrazione subì lo shutdown (2013) furono ritardati pagamenti per oltre 4 milioni di dollari.