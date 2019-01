Usa: "Shutdown", il Congresso riprende i lavori

Lo shutdown dell'amministrazione americana il 3 gennaio entra nel 12 dodicesimo giorno in attesa che il congresso discuta le misure per sbloccare la paralisi sul bilancio. Il punto critico la costruzione del muro al confine, per la quale Trump chiede ai democratci di sostenere un firnaziamento di 5 miliardi e mezzo di dollari. L'opposizione non ci sta e il tycoon commenta : "lo shutdown" - dice - "potrebbe durare ancora diversi giorni".

Attacchi anche dall'esterno per il presidente - dopo il ritiro delle truppe dalla Siria e l'uscita di Jim Mattis dal pentangono, Trump ha subito le critiche di Mitt Romney che non lo sosterrà e che in un editoriale per il Washington Post si è scagliato contro l'attuale presidente''Il paese è spaccato come non lo avevo mai visto'' aggiunge Romney