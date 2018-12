Torino: sequestrati 250.000 fuochi d'artificio illegali

Oltre 250.000 fuochi pirotecnici sono stati sequestrati nei giorni scorsi a Torino dalla Guardia di Finanza, che ha scoperto anche cinque depositi clandestini. In vista dei festeggiamenti di Capodanno, le forze dell'ordine hanno seguito per giorni alcuni imprenditori con attività commerciali di origini cinesi e hanno scovato in diversi quartieri del capoluogo piemontese questi magazzini illegali.

Diverse le tonnellate di fuochi accatastati in depositi sotterranei, con le uscite di sicurezza bloccate. Gli otto titolari delle attività commerciali devono ora rispondere all'autorità giudiziaria di gravi omissioni, in relazione alla cautela da adottare sulla detenzione di materiale altamente esplodente.