Frecce Tricolori, la procura apre un fascicolo sullo schianto

La procura di Ivrea indaga sullo schianto di un aereo delle Frecce Tricolori avvenuto in provincia di Torino, a causa del quale ha perso la vita una bambina di 5 anni

La procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per disastro e omicidio colposo a seguito dell'incidente che si è verificato nel pomeriggio di sabato 16 settembre a San Francesco al Campo (in provincia di Torino), nei pressi dell'aeroporto di Caselle, dove un velivolo delle Frecce Tricolori in fase di decollo è precipitato su un'auto di passaggio. A bordo della quale viaggiava una famiglia.

I due genitori e il figlio di 12 anni sono rimasti feriti, mentre la seconda figlia, di 5 anni, è morta. Fino alla tarda serata sono proseguiti i rilievi dei carabinieri del comando provinciale, che anche domenica hanno proseguito la raccolta dei reperti.

Il pilota: "Addolorato". Il padre della piccola in stato di shock

Presente anche il procuratore capo di Ivrea, Gabriella Viglione. Le indagini dovranno accertare le cause dello schianto e stabile se a provocarlo sia stato uno stormo di uccelli, come ipotizzato in un primo momento. o un guasto. Importante per le indagini la consulenza tecnica sugli strumenti di bordo. a cominciare dalla scatola nera, dove sono registrate le conversazioni tra il pilota, il maggiore Oscar Del Do, dimesso ieri sera dall'ospedale San Giovanni Bosco, e gli altri componenti della pattuglia.

Il pilota si è detto "profondamente addolorato per quello che è successo, sto solo pensando alla piccola Laura". Il padre della bambina è in stato di shock.