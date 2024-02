Di Euronews

Celebrati nel Duomo di Torino i funerali del figlio dell'ultimo re d'Italia. Presenti molti rappresentanti delle famiglie reali europee. Assenti i membri della famiglia reale britannica. Il Papa ha inviato un messaggio letto durante la cerimonia

Celebrate nel Duomo di Torino le esequie di Vittorio Emanuele di Savoia. Il figlio dell'ultimo re d'Italia è morto sabato 3 febbraio a Ginevra, in Svizzera. Il feretro è stato accolto nel duomo con l'Inno Sardo suonato per organo.

Molti i membri delle famiglie reali europee presenti. Tra loro il granduca Henri del Lussemburgo e il principe Alberto di Monaco.Dalla Spagna la regina emerita Sofia, che al termine della cerimonia si è avvicinata per un abbraccio a Marina Doria, vedova di Vittorio Emanuele, e al figlio Emanuele Filiberto.

Presenti anche i principi Astrid e Lorenz del Belgio e l'arciduca Martino di Asburgo, il principe Leka di Albania, Carlo e Camilla di Borbone delle Due Sicilie, il granduca George di Russia, il principe Jean Christophe Bonaparte, discendente di Napoleone, e Fu'ad d'Egitto come rappresentante della famiglia reale d'Egitto.Non erano presenti rappresentanti della famiglia reale britannica, che ha però inviato una lettera di condoglianze "molto affettuosa". Assenti per motivi di salute le sorelle diVittorio Emanuele, Maria Gabriella e Maria Beatrice.

La lettera del Papa letta durante la cerimonia

Durante la cerimonia è stato letto un messaggio che il Papa ha inviato a Casa Savoia. "Alla principessa Marina di Savoia il sommo pontefice esprime le sue condoglianze per la scomparsa di sua eminenza reale il principe Vittorio Emanuele di Savoia e assicura la preghiera di suffragio per l'anima del defunto. E invoca per lei e i familiari il sostegno della speranza cristiana, impartendo a tutti la benedizione apostolica. A questo aggiungo le mie personali condoglianze. Il cardinale Parolin, segretario di Stato di Sua Santità, recita la lettera inviata da Papa Francesco.

Dopo aver lasciato il Duomo di Torino, il feretro è stato portato alla basilica di Superga, sulla collina torinese, dove il principe sarà tumulato nella tomba della famiglia.