Fra soccorsi e disagi la Sicilia cerca di schivare le bizze dell'Etna

Continua l'eruzione dell'Etna sebbene il vuocano sia in calo d'energia. Dai crateri sommitali si alzano ancora colonne di gas e cenere lavica. Ci sono intanto 1.600 richieste di sopralluoghi da parte della popolazione. La notte scorsa sono state ospitate 370 persone in alberghi e palestre. Il calcolo preciso di coloro che non possono dormire dentro casa è impossibile.