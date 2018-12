Al rientro da Iraq, Donald Trump incontra le truppe in Germania

Sosta in Germania per Donald Trump che ha incontrato i soldati americani approfittando di una sosta tecnica per il rifornimento dell'Air Force One, all'indomani della visita a sorpresa alle forze armate di stanza in Iraq, insieme alla first lady Melania.

Parlando alle truppe della base aerea di al-Asad, Trump ha difeso la sua scelta sulla Siria, ribadendo che la presenza militare statunitense nel Paese era legata solo alla necessità di cacciare l'Isis, obiettivo secondo lui raggiunto: "Ho messo in chiaro sin dall’inizio che la nostra missione in Siria era strappare all’Isis le sue roccaforti militari. Non stiamo ricostruendo una nazione. Ricostruire la Siria richiederà una soluzione politica. Questo ruolo dovrebbe essere svolto dai ricchi paesi dell’area, non dagli Stati Uniti. Lasciamo che paghino per questo".

In merito alla presenza militare in Iraq invece, "al momento non c'è alcuna ipotesi di ritiro".