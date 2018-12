Mubarak riappare in pubblico e testimonia contro Morsi

Il "faraone" è ormai andato a fondo, ma ha deciso di portare qualcuno con sé. L'ex presidente egiziano Hosni Mubarak è riapparso in pubblico per la prima volta da quando, nel marzo 2017, era uscito dall'ospedale dove era stato rinchiuso. Obiettivo, testimoniare in tribunale contro il suo successore Mohamed Morsi.