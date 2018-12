Migranti: il Natale a bordo della Open Arms

"Abbiamo solo la cucina della barca - dice il coordinatore della missione di soccorso - non c'è spazio adeguato per questo tipo di necessità, per così tante persone. Cuciniamo molte volte per molte, molte ore. Cerchiamo di preparare pasti semplici. Lo facciamo per non complicare le cose. E anche per loro. Non possono mangiare tutto perché soffrono il mal di mare".

Nei giorni scorsi, prima del Natale, altri 200 migranti sono stati soccorsi da una nave della Marina militare del Marocco nel Mediterraneo. Tutti a bordo di imbarcazioni di fortuna, sono stati trasportati a terra, dove hanno ricevuto i primi soccorsi. Sulle barche che tentavano di raggiungere la Spagna sono stati trovati anche cinque corpi senza vita.