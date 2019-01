Malta soccorre quasi 300 migranti, ma ne lascia a largo 49

249 migranti messi in salvo in meno di 48 ore. Le autorità de La Valletta hanno compiuto la piu' ampia operazione di salvataggio nel mediterraneo da molti mesi a questa parte. E tuttavia sono ancora bloccati in mare in attesa di un porto in cui attraccare 49 migranti prelevati nei giorni scorsi da due navi di soccorso di ONG tedesche, a cui sia Malta sia l'Italia hanno negato aiuto.

"Una barca con a bordo persone soccorse in mare durante un'emergenza dovrebbero avere il diritto di approdare in un porto sicuro e non ci spieghiamo assolutamente il perche le autorità di Malta ci stiano negando questo diritto" - ha dichiarato il capo missione di una delle ong tedesche invitando la Valletta a prendere in consegna i migranti per smistarli in altri paesi europei come accaduto in passato.

Anche Roma è decisa a tenere sbarrate ai migranti le vie d'accesso ai suoi porti, nonstante lo stesso Viminale dica che a fine anno sono sbarcati in Italia dalla Libia quasi 13 mila migranti in tutto, l' 88% in meno del 2017.