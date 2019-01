In Russia si festeggia il Natale Ortodosso

Russia in festa per il Natale ortodosso. Anche il presidente Vladimir Putin ha partecipato alla consueta messa di mezzanotte nella Cattedrale della Trasfigurazione di San Pietroburgo, dove sua madre l'ha battezzato in segreto in periodo sovietico.

Il patriarca Cirillo I Reuters

A Mosca nella Cattedrale di Cristo Salvatore il primo ministro Dmitri Medvedev e sua moglie Svetlana hanno seguito la messa del capo della chiesa ortodossa, il patriarca Cirillo I.

Per la Chiesa ortodossa il Natale è il 7 gennaio perché segue il calendario giuliano, invece di quello gregoriano. Nel 1582 papa Gregorio XIII decise di modificare il vecchio calendario introdotto da Giulio Cesare, chiamato in suo onore giuliano. Per questo motivo i giorni tra il 5 ed il 14 ottobre 1582 furono cancellati e quindi il nostro 25 dicembre diventa il 7 gennaio. Alcuni ortodossi, ad esempio i Greci, hanno preferito mantenere la data del 25 dicembre.