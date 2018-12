Il Natale dei migranti a bordo dell'Open Arms

Natale in mare per i 313 migranti a bordo della nave della ONG Open Arms salvati venerdì al largo della Libia, rifiutati da Italia e Malta e dunque in viaggio verso la Spagna. Proprio come successe a luglio quando dopo la decisione del ministro dell'interno Matteo Salvini di chiudere i porti italiani alle ONG, la nave navigò per una settimana carica di migranti prima di arrivare in Spagna. Per il giorno di Natale cappellini rossi e musica a tema, l'equipaggio ha cercato di camuffare almeno uno, dei giorni dell'Odissea dei migranti.

Gerard Canals. Capo missione di Open Arms, ha detto: "Abbiamo la cucina della nave, non abbiamo nient'altro, non esiste uno spazio specifico per questo tipo di cucina di massa, quindi quello che devi fare è cucinare per molte ore, si cucinano cibi semplici, perché con quelli complicati i migranti si sentono poco bene, non li accettano; fino al 28 giorno per cui abbiamo programmato l'atterraggio, serviremo più o meno 4.200 pasti".