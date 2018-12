Francia: Macron si appella alla calma e all'unità mentre condanna le violenze sugli agenti

Il presidente francese Emmanuel Macron chiede un ritorno alla calma dopo gli ultimi scontri a Parigi, che anche questo sabato, è stata teatro dell’ennesimo atto di protesta dei gilet gialli.

"Questo è ciò di cui ha bisogno il nostro Paese: concordia e unità e un impegno sincero verso una causa collettiva forte, dove le divisioni vengono via via meno", queste le parole del Presidente francese dopo gli scontri del fine settimana nell'altra città eterna d'oltralpe, che ha aggiunto: "Non c'è bisogno di dire che applicheremo una severa risposta di tipo penale sugli episodi di violenza: devono regnare ordine calma e concordia".