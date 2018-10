Irlanda, fosse comuni: saranno riesumati i bambini sepolti nell'ex orfanotrofio

La scoperta è arrivata dopo anni di denunce: in una fossa comune di un ex istituto religioso, attivo dal 1925 al 1961, sono state rinvenute 800 sepolture non classificate .

Non resta che scavare, riesumare e poi seppellire di nuovo , ma con il conforto - se possibile - di dare un nome ai resti dei bambini trovati nel marzo del 2017 a Tuam, nella contea di Galway, in Irlanda.

In conferenza stampa, Il ministro per l'Infanzia, Katherine Zappone, ha dichiarato che i corpi dovranno avere una degna sepoltura: "Fatemi essere chiara, in modo che non ci siano dubbi che ogni sforzo verrà fatto per individuare e recuperare tutti i resti dei piccoli dal sito. Questo - ha commentato Zappone - è il nostro obiettivo finale e le azioni che stiamo ponendo in essere sono corrette e giuste".

Katherine Zappone ministro per l'Infanzia

L'orfanotrofio di Tuam è una delle 10 strutture su cui sta indagando la commissione nominata dal governo di Dublino.