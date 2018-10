Champions League: Dortmund-Atleti la sfida tra regine

Si entra nel vivo della fase a gironi di Champions League con questa terza giornata. Mercoledì sera fari puntati sul Signal Iduna Park, dove si sfidano le due regine del gruppo A: Borussia Dortmund e Atletico Madrid. Entrambe le formazioni arrivano da due successi nei primi due turni e il risultato quindi è tutto, fuorché scontato.

"L'Atletico è uno di quei club che in passato ha già provato più volte di essere una squadra molto forte, anche a livello internazionale. Inoltre hanno in rosa giocatori di grande valore", ha spiegato in conferenza stampa l'attaccante giallonero, Marco Reus.

Se da una parte del campo abbiamo il Borussia - in vetta alla Bundesliga e imbattuto sinora sia in campionato che in Champions -, dall'altra abbiamo la squadra di Simeone, che in Liga ha già rimediato una sconfitta. Il tecnico argentino, tra l'altro, per la sfida contro i tedeschi dovrà con tutta probabilità fare a meno del difensore José Maria Gimenez.

Nell'altro incontro in programma per il girone A, i belgi del Brugge accolgono il Monaco di Thierry Henry.

L'Inter proverà ad espugnare il temibile Camp Nou, tentando il sorpasso sul Barcellona. Il Tottenham cercherà invece i primi tre punti a Eindhoven.

Ritorno al Parco dei Principi per Ancelotti, che con il suo Napoli proverà ad allungare nel gruppo C, mettendo sempre più nei guai il PSG. Strada più in discesa per il Liverpool, chiamato alla prova Stella Rossa.

Il Porto, infine, leader nel girone D, va in trasferta a Mosca, con lo Schalke 04 che scende in campo a Istanbul.