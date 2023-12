Di Euronews

Il percorso di Inter, Napoli, Lazio, Milan e Roma, tra pronostici e analisi della vigilia: chi è soddisfatto, chi deve tentare l'impresa

Ultima edizione della Champions League col formato a gironi, dal 2024 si passerà a un unico girone da 36 squadre e l'Italia punta a aumentare la posta e a qualificare 5 squadre.

Nelle urne di Nyon le terze qualificate dei gironi di Champions League e le seconde qualificate dei gironi di Europa League.

I match di andata degli ottavi di Champions si giocheranno il 13-14-20-21 febbraio 2024.

Il ritorno sarà il 5-6-12-13 marzo 2024.

Per le italiane sfide spagnole per Inter e Napoli: i nerazzurri affronteranno l'Atletico Madrid mentre i partenopei giocheranno con il Barcellona. La Lazio incontrerà il Bayern Monaco.

L'avversaria dell'Inter, l’Atletico Madrid, è quarta nella Liga a 8 punti dal Real Madrid capolista. I Colchoneros si sono rivelati un attacco prolifico in Champions con 17 gol segnati nella fase a gironi, solo uno in meno del Manchester City (miglior attacco del torneo). La ricetta di mister Simeone è basata sul gioco fisico e le ripartenze.

Il Napoli gioca con il Barcellona (terza volta nelle ultime cinque stagioni europee): i blaugrana sono terzi nella Liga e in campo mettono in mostra il meglio della tradizione iberica, con un grande possesso sino al suggerimento vincente.

L'impresa più difficile sembra quella della Lazio contro il Bayern Monaco: cinque vittorie e un pareggio nella fase a gironi.

I sorteggi dei play-off di Europa League vedono la Roma, seconda nel suo girone, sfidare il Feyenoord. Il Milan gioca invece i playoff di Europa League contro il Rennes.

Sorteggio meno complicato per il Milan: i rossoneri affronteranno Il Rennes, che in Ligue 1 è attualmente al 13° posto. Più difficile il percorso della Roma che getta il guanto di sfida agli olandesi del Feyenoord, eliminati in Champions League da Atletico Madrid e Lazio.

Gli altri play-off di Europa League prevedono che a giocare le partite in casa all'andata siano le squadre retrocesse dalla Champions.

In cartellone le gare: Lens-Friburgo; Benfica-Tolosa; Braga-Qarabag; Young Boys-Sporting Lisbona; Galatasaray-Sparta Praga; Shakhtar-Marsiglia.

Dopo il turno di spareggio, le vincenti delle otto partite raggiungeranno le otto vincitrici dei gironi di Europa League agli ottavi di finale, con nuovo sorteggio il 23 febbraio.