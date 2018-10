Marco Cappato a euronews, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale

In attesa della sentenza della Corte costituzionale sul caso Dj Fabo-Cappato, la sentenza riguarda la costituzionalità dell'articolo 580 del codice penale la Corte si riunisce domani mattina 23 ottobre e dovrebbe deliberare in serata o al più tardi mercoledì 24 ottobre, Marco Cappato, che ha militato nel partito radicale, e oggi è membro dell'associazione Luca Coscioni, ha parlato delle sue aspettative ai nostri microfoni.

A processo a Milano e a Massa, (a Massa si tiene questo lunedì la prima udienza del processo 'Davide Trentini', co-imputata anche Mina Welby, co-presidente dell'associazione Luca Coscioni, entrambi rispondono dell'accusa di istigazione e aiuto al suicidio di Davide Trentini, il 13 aprile del 2017 sempre in una clinica Svizzera)Cappato rischia _fino a 24 anni di carcere._

Comunque vada, dice Cappato, l'azione di disobbedienza continua.

Per Cappato, così come per coloro che militano per le libertà di scelta è importante che di eutanasia si arrivi a parlare in parlamento.

Nel video qui sopra, l'intervista a Cappato.