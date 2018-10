Il futuro incerto dei figli dell'Isis

"Lavo per terra, prima sistemo i letti e poi preparo la colazione per i miei fratelli. Infine li faccio giocare un po fuori e continuo a riordinare la casa. Alla fine della giornata mangiamo tutti insieme da mia sorella che prepara da mangiare".

Sono decine di migliaia i bambini di cui l'Iraq sta cercando di prendersi cura. Sono i figli dei terroristi dell'Isis o di famiglie a loro legati. Ultimi sopravvissuti di un caos difficile da riordinare. Soprattutto quando si ha 12 anni, come Dawlet Suliman . Lei ci prova, iniziando dalle piccole azioni quotidiane sempre grandi per quell'età:

Come lei, che ha perso entrambi i genitori, ruolo che in qualche modo deve arrogarsi per pensare ai suoi fratelli, anche tanti altri e forse ancora di più i figli dei foreign fighters che devono essere reintegrati nei loro Paesi di origine. Un bel carico, questo, da parte di un Paese a pezzi. Anche per salvarli da possibili manipolazioni ideologiche per il futuro.

Alexandra Saieh, del Norwegian Refugee Council ci racconta quali le priorità per loro:

"Bisogna che gli sforzi per una riconciliazione siano seriamente intrapresi a livello locale in modo tale da assicurare ai bambini e alle famiglie considerate affiliate al sedicente Stato islamico il ritorno nelle loro comunità o comunque che venga data loro una opportunità per ricostruire le loro vite altrove. Vivere per sempre in un campo, per quanto organizzato, non può essere una soluzione sostenibile a lungo termine ancora."